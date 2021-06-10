RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві напівголий чоловік розгулює з пістолетом і стріляє (відео)

Автор: Роман Мирончук

У Києві перехожі помітили чоловіка, який йшов в трусах і в руках у нього був пістолет. Крім того, за словами очевидців, він зробив два постріли, один - в землю. Інцидент стався на Троєщині.

Відео з чоловіком опублікував Telegram-канал "Київ Зараз".

"НаТроєщині гуляє напівголий чоловік з пістолетом. Автори відео чули два постріли - другий в землю. Що відбувається - незрозуміло", - йдеться в повідомленні.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, в Харкові чоловік гуляв з гранатою біля школи та погрожував дітям. Очевидці повідомили про те, що трапилося в поліцію, і вже через 15 хвилин правоохоронці затримали зловмисника.

Ним виявився 27-річний житель Харкова. При цьому у чоловіка з собою була бойова граната Ф-1. Найголовніше, що ніхто не постраждав. Тепер за скоєне йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Ми також писали про те, що в Одесі п'яний "коп" влаштував нічний бешкет і просив стріляти йому в голову. При цьому неадекват стріляв у повітря і голосно кричав. Затримувати його приїхало вісім патрулів поліції.

Інцидент стався на розі вулиць Разумовська і Скісна о другій годині ночі. Щоб затримати неадеквата, поліції знадобилося дві години. В результаті пістолет у нього забрали, а його самого відвезли у відділок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївСтрільба