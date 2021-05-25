В Одессе пьяный "коп" устроил ночной дебош и просил стрелять ему в голову (видео)
Пьяный мужчина устроил ночные разборки в Одессе. Неадекват стрелял в воздух и громко кричал. "Вязать" его приехало восемь патрулей полиции. По некоторым данным хулиган оказался сотрудником правоохранительных органов.
Видео появилось в местном Telegram-канале.
Сообщается, что инцидент случился на углу улиц Разумовская и Косвенная в ночь на 25 мая.
"Пьяный мужик стрелял в воздух, орал в два часа ночи, приехало восемь патрулей его вязать. Спектакаль длился два часа, мужик, когда понял, что все серьезно, начал рассказывать, что на него напали, а он отстреливался", - подписано видео.
На кадрах пьяный мужчина показывает свой пистолет, объясняя, что оружие неопасно. Чтобы быть достаточно убедительным, он настойчиво предлагает правоохранителям выстрелить ему в голову.
Несмотря на уверения дебошира, пистолет у него все же изъяли, а его самого увезли в отделение, чтобы разобраться до конца в произошедшем.
По предварительной информации, дебоширом оказался сотрудник полиции, сообщает ТСН.
Видео: В Одессе пьяный "коп" устроил разборки
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