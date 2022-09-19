Кто в Киеве получает самые большие зарплаты: свежие данные службы занятости

Кто получает самые высокие зарплаты в Киеве

Согласно Киевскому городскому центру занятости примерно одинаковую зарплату получают инженеры - проектировщики, врачи разных специальностей, менеджеры торговли, монтажник и руководители структурного подразделения здравоохранения. Это примерно 20 тысяч гривен.

Чуть больше получают макетчики макетно - модельного проектирования, мастера производственного участка, авторемонтники и рихтовщики кузовов - до 25 тысяч гривен.

Отдельно стоит упомянуть о сфере красоты, в которой, например, колористы получают примерно 23 тысяч гривен.

По данным центра занятости, начальник цеха получает 30 тысяч гривен в месяц, начальник централизованной бухгалтерии - 31 тысячу гривен, а начальник службы может претендовать на 32,5 тысячи гривен.

Говоря о разработчиках, инженеру по компьютерным системам предложат плату в размере 35 тысяч гривен.

Интересна ситуация с инженерами - программистами и специалистами по разработке и тестированию программного обеспечения. Хотя работодатели и обещают платить почти вдвое меньше, однако вышеупомянутые специалисты вполне могут рассчитывать на 62,5 тысячи гривен.

Рекордсменом в обновленных данных является инженер по программному обеспечению компьютеров и специалист по разработке компьютерных программ. Представители этих профессий в Киеве могут получать по 110 тысяч гривен.

Добавим, что средний размер зарплаты в вакансиях столичной службы занятости составляет почти 10 000 гривен.