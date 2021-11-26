В Киеве полностью сгорел элитный автомобиль стоимостью более полумиллиона гривен (видео)

По предварительной информации, водитель автомобиля не пострадал. Спасатели уже ликвидировали возгорание, но машина уже не подлежит восстановлению.

"ЧП в Киеве на улице Малевича. Во время движения загорелся автомобиль Ford Mustang, водитель не пострадал. Пожар был ликвидирован спасателями ГСЧС – автомобиль полностью уничтожен", – говорится в сообщении.

На видео видно, что автомобиль горел очень быстро.

Отметим, что вероятно, сгорел Ford Mustang 2015 года выпуска. Стоимость такого подержанного авто составляет почти 20 тысяч долларов, а это примерно 540 тысяч гривен. А вот новые такие машины стоят 24-28 тысяч долларов (650-760 тысяч гривен).

Стоимость автомобиля Ford Mustang 2015 года выпуска