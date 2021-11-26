UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве полностью сгорел элитный автомобиль стоимостью более полумиллиона гривен (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в Голосеевском районе во время движения загорелся Ford Mustang. Вследствие этого элитный автомобиль полностью сгорел.

Так, инцидент произошел в пятницу, 26 ноября на улице Малевича, сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

По предварительной информации, водитель автомобиля не пострадал. Спасатели уже ликвидировали возгорание, но машина уже не подлежит восстановлению.

"ЧП в Киеве на улице Малевича. Во время движения загорелся автомобиль Ford Mustang, водитель не пострадал. Пожар был ликвидирован спасателями ГСЧС – автомобиль полностью уничтожен", – говорится в сообщении.

На видео видно, что автомобиль горел очень быстро.

Отметим, что вероятно, сгорел Ford Mustang 2015 года выпуска. Стоимость такого подержанного авто составляет почти 20 тысяч долларов, а это примерно 540 тысяч гривен. А вот новые такие машины стоят 24-28 тысяч долларов (650-760 тысяч гривен).

Стоимость автомобиля Ford Mustang 2015 года выпуска

Ранее мы сообщали, что в Харькове загорелся грузовик коммунальщиков. Отмечается, что люди выпрыгивали из машины на ходу.

Также мы писали, что во Львове мужчина сделал необычный ковровый тюнинг своим "Жигулям".

Читайте РБК-Украина в Google News
авто