У Києві повністю згорів елітний автомобіль вартістю понад півмільйона гривень (відео)

За попередньою інформацією, водій автомобіля не постраждав. Рятувальники вже ліквідували займання, але машина уже не підлягає відновленню.

"НП у Києві на вулиці Малевича. Під час руху спалахнув автомобіль Ford Mustang, водій не постраждав. Пожежу було ліквідовано рятувальниками ДСНС – автомобіль повністю знищено", – йдеться в повідомленні.

На відео видно, що автомобіль горів дуже швидко.

Зазначимо, що ймовірно, згорів Ford Mustang 2015 року випуску. Вартість такого вживаного авто становить майже 20 тисяч доларів, а це приблизно 540 тисяч гривень. А от нові такі машини вартують 24-28 тисяч доларів (650-760 тисяч гривень).

Вартість автомобіля Ford Mustang 2015 року випуску