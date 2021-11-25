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В Харькове загорелся грузовик коммунальщиков: люди выпрыгивали из машины на ходу (видео)

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Харьков, Четверг 25 ноября 2021 22:02
В Харькове загорелся грузовик коммунальщиков: люди выпрыгивали из машины на ходу (видео) Фото: в авто КП "Харьковводоканал" произошло возгорание во время движения (facebook.com/vodokanal.kharkov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове загорелся грузовик коммунальщиков прямо во время движения, и из транспорта выпрыгивали люди, а одежда одного из них была в огне. Инцидент попал на видео регистратора в авто водителя, который ехал за работниками КП "Харьковводоканал".

Кадры 25 ноября опубликованы на Facebook-странице "ХС. Харьков".

Происшествие случилось в районе улицы Библика сегодня утром.

Возгорание произошло в грузовике внутри, когда там находились коммунальщики. Пламя охватило одежду одного из мужчин.

В Харькове загорелся грузовик коммунальщиков: люди выпрыгивали из машины на ходу (видео)В Харькове загорелся грузовик коммунальщиков: люди выпрыгивали из машины на ходу (видео)

В Харькове горела машина коммунальщиков, и из грузовика выпрыгивали люди (фото: скриншот)

Как видно на ролике, из едущего транспорта выпрыгнули двое работников. У одного из них горели штаны.

Также видно, что внутри машины тоже был пожар. Когда грузовик остановился, пассажиры из кабины погасили пламя.

"Предварительно в машине разлили бензин и пошло возгорание от печки на дровах", - говорится в публикации.

В Харькове загорелся грузовик коммунальщиков: люди выпрыгивали из машины на ходу (видео)

Коммунальщик скинул горящую спецовку, после чего потушили и пламя в авто (фото: скриншот)

По словам директор Центра экстренной помощи Виктора Забашты, относительно данного инцидента к медикам никто не обращался, передает "Суспільне".

Директор КП "Харьковводоканал" Виталий Панов, в свою очередь, сообщил, что в результате происшествия никто не получил травм.

Также он добавил, что на предприятии намерены в ходе служебного расследования выяснить детали происшествия и что стало причиной возгорания.

Видео: в Харькове произошел пожар в авто коммунальщиков

Ранее сообщалось, что в Киеве прямо во время движения загорелся автомобиль, и пламя бросились тушить неравнодушные очевидцы.

Напомним также, летом под Черниговом на ходу вспыхнуло авто, и люди еле успели выскочить из горящей машины.

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