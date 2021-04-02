В Киеве полиция тормозит переполненные маршрутки и выгоняет "лишних" пассажиров (фото)

В Киеве полицейские устраивают проверки соблюдения правил карантина, и останавливают общественный транспорт, в салоне которого превышен разрешенный лимит пассажиров.
Об этом 2 апреля передает "dtp.kiev.ua" в своем Facebook.
В сети показали фото, как правоохранители общаются с водителем маршрутки на дороге.
По словам очевидцев, кадры сделаны около Обойного рынка на Окружной на Борщаговке.
"Полиция тормозит все переполненные маршрутки. В данной ситуации 401, уже вторая за три минуты. Штраф будет точно", - говорится в сообщении.
Также указывается, что "лишних" пассажиров заставляют покинуть салон.
"Народ выгоняют с транспорта. По возможности выбирайте полупустой транспорт", - отмечается в публикации.
В Киеве полиция проверяет маршрутки в рамках "карантинных рейдов" (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Напомним, что в Киеве с 26 марта изменили лимит на перевозку пассажиров в салонах общественного транспорта с 50% сидячих мест на 50% от общей конструктивной пассажировместимости. Такая норма была утверждена постоянной комиссией КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС.
При этом Киев с 5 по 16 апреля ужесточает карантин, и в городе введут спецпропуска для проезда во всем общественном транспорте.