В Киеве полиция тормозит переполненные маршрутки и выгоняет "лишних" пассажиров (фото)

В сети показали фото, как правоохранители общаются с водителем маршрутки на дороге.

По словам очевидцев, кадры сделаны около Обойного рынка на Окружной на Борщаговке.

"Полиция тормозит все переполненные маршрутки. В данной ситуации 401, уже вторая за три минуты. Штраф будет точно", - говорится в сообщении.

Также указывается, что "лишних" пассажиров заставляют покинуть салон.

"Народ выгоняют с транспорта. По возможности выбирайте полупустой транспорт", - отмечается в публикации.

В Киеве полиция проверяет маршрутки в рамках "карантинных рейдов" (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)