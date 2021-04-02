У Києві поліція зупиняє переповнені маршрутки і виганяє "зайвих" пасажирів (фото)

У мережі показали фото, як правоохоронці спілкуються з водієм маршрутки на дорозі.

За словами очевидців, кадри зроблені близько Шпалерного ринку на Окружній на Борщагівці.

"Поліція гальмує всі переповнені маршрутки. В даній ситуації 401, вже друга за три хвилини. Штраф буде точно", - йдеться в повідомленні.

Також вказується, що "зайвих" пасажирів змушують покинути салон.

"Народ виганяють з транспорту. По можливості вибирайте напівпорожній транспорт", - зазначається в публікації.

У Києві поліція перевіряє маршрутки в рамках "карантинних рейдів" (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)