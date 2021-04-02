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У Києві поліція зупиняє переповнені маршрутки і виганяє "зайвих" пасажирів (фото)

Автор: Володимир Костирін

У Києві поліцейські влаштовують перевірки дотримання правил карантину, і зупиняють громадський транспорт, в салоні якого перевищено дозволений ліміт пасажирів.

Про це 2 квітня передає "dtp.kiev.ua" у своєму Facebook.

У мережі показали фото, як правоохоронці спілкуються з водієм маршрутки на дорозі.

За словами очевидців, кадри зроблені близько Шпалерного ринку на Окружній на Борщагівці.

"Поліція гальмує всі переповнені маршрутки. В даній ситуації 401, вже друга за три хвилини. Штраф буде точно", - йдеться в повідомленні.

Також вказується, що "зайвих" пасажирів змушують покинути салон.

"Народ виганяють з транспорту. По можливості вибирайте напівпорожній транспорт", - зазначається в публікації.

У Києві поліція перевіряє маршрутки в рамках "карантинних рейдів" (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, що в Києві з 26 березня змінили ліміт на перевезення пасажирів в салонах громадського транспорту з 50% сидячих місць на 50% від загальної конструктивної пасажиромісткості. Така норма була затверджена постійною комісією КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та НС.

При цьому Київ з 5 по 16 квітня посилює карантин, і в місті запровадять спецперепустки для проїзду у всьому громадському транспорті.

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Новини України Київполициятранспортмаршрутка
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