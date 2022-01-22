ru ua
Сб, 22 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве показали состояние моста Метро: "земля из-под ног буквально исчезла" (видео)

Новина українською →
Киев, Суббота 22 января 2022 09:50
В Киеве показали состояние моста Метро: "земля из-под ног буквально исчезла" (видео) Фото: мост Метро в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве на мосту Метро плиты на пешеходной части стали расшатываться и "прыгать" под ногами прохожих, что может привести к падению. О состоянии одной из важнейших переправ через Днепр рассказал житель столицы, показав опасное место на видео.

Об этом передает "Киев оперативный" на странице в Facebook.

По словам мужчины, он совершал пробежку по мосту, и под ногами стали шататься плиты.

"Пробегал вчера через мост Метро, как из-под ног буквально исчезла земля. Кусок плиты на мостовом тротуаре просто гуляет. Добавляю видео и метку места на карте", - говорится в публикации.

Также житель столицы призвал всех быть осторожными, проходя по пешеходной части знаменитого двухъярусного моста, построенного в 1965 году.

Предупреждаем, на видео звучит ненормативная лексика!

Видео: в Киеве мост Метро чуть не ушел из-под ног прохожего

Напомним, что киевский мост Метро стал первым в мире арочным сооружением с большими прогонами, спроектированном на сухих стыках. Максимальный пролет между опорами составляет 116,97 м. Общая длина моста 682,64 м. Ширина верхнего метрояруса - 9,4 м. На нижних боковых прогонах имеется автодорога шириной по 7 метров в каждую сторону и пешеходные тротуары шириной 2,5 метра.

В январе 2019 года столичные власти утвердили проект капитального ремонта автопроездов моста. Продолжительность капитального ремонта была рассчитана на 22 месяца.

Ранее сообщалось, что буквально на днях в Киеве показали фото очень "уставшего" Северного моста.

Добавим, перед этим мы писали, что в Киеве серьезно "устал" один из главных мостов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев метро
LITE
Лана Дель Рей выпустила песню Watercolor Eyes ко второму сезону сериала "Эйфория"
Лана Дель Рей выпустила песню Watercolor Eyes ко второму сезону сериала "Эйфория"