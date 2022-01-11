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В Киеве показали фото очень "уставшего" Северного моста: состояние ужасает (фото)

Новина українською →
Киев, Вторник 11 января 2022 08:46
В Киеве показали фото очень "уставшего" Северного моста: состояние ужасает (фото) Северный мост в Киеве находится в плачевном состоянии (ru.wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве "устал" очередной мост. На этот раз в плачевном состоянии находится Северный, который соединяет Оболонь с Троещиной.

Фотографию путепровода опубликовали в Telegram-канале Киевское чтиво.

Отмечается, что мост уже 45 лет не ремонтировали.

"Состояние Северного моста, который за 45 лет капитального ремонта не видел. Зато в патриотичных цветах", - написал автор снимка.

В Киеве показали фото очень &quot;уставшего&quot; Северного моста: состояние ужасает (фото)В Киеве показали состояние Северного моста (фото: Telegram/Киевское чтиво)

На опубликованном фото можно увидеть пешеходную часть переправы, где повсюду ржавчина и дыры от коррозии металла.

Напомним, что Северный мост построили в 1976 году. Его высота 119 метров.

Это один из автотранспортных мостов через Днепр в Киеве, играющий важнейшую роль в транспортной инфраструктуре столицы. Проектное название моста - Северный, также в некоторых источниках Северный мостовой переход, употреблялось наряду с Московским мостом.

Главный инженер проекта - это Георгий Борисович Фукс.

Как мы ранее писали, в Киеве серьезно "устал" один из главных мостов.

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