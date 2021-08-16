ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве серьезно "устал" один из главных мостов: как он сейчас выглядит

Новина українською →
Киев, Понедельник 16 августа 2021 12:59
В Киеве серьезно "устал" один из главных мостов: как он сейчас выглядит В Киеве разрушается Южный мост (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Южный мост в Киеве постепенно разрушается. На некоторых его участках можно наблюдать ржавые перекрытия, которые прохудились от времени.

Состояние моста показали в Telegram-канале "Киев Сейчас".

"Местами Южный мост выглядит как-то так", - подписал автор фото.

В Киеве серьезно &quot;устал&quot; один из главных мостов: как он сейчас выглядитЮжный мост в Киеве сейчас выглядит так (фото: t.me/kyiv)

Для справки

Южный мост - вантовый мост через Днепр в Киеве, самый высокий мост Украины. Автор проекта и главный инженер — Георгий Борисович Фукс, главный архитектор проекта — Алексей Евгеньевич Гаврилов, ведущий инженер проекта — Михаил Михайлович Корнеев.

Его длина 1256 м, ширина — 41 м. По мосту проходит Сырецко-Печерская линия киевского метро. Мост соединяет Саперно-Слободскую улицу, Столичное шоссе и Выдубичи с проспектом Николая Бажана на левом берегу и является частью автотрассы Е40, кратчайшим путем соединяет центральную часть Киева с Борисполем. Строительство моста завершили в 1990 году. В настоящее время находится под угрозой разрушения из-за добычи песка.

Как мы ранее писали, состояние моста Патона показали на фото, он рассыпается на глазах.

Читайте РБК-Украина в Google News
метро
LITE
Праздник 16 августа: что можно и нельзя делать, кого сегодня поздравить
Праздник 16 августа: что можно и нельзя делать, кого сегодня поздравить