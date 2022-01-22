У Києві показали стан мосту Метро: "земля з-під ніг буквально зникла" (відео)
У Києві на мосту Метро плити на пішохідній частині стали розхитуватися і "стрибати" під ногами перехожих, що може призвести до падіння. Про стан однієї з найважливіших переправ через Дніпро розповів житель столиці, показавши небезпечне місце на відео.
Про це передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.
За словами чоловіка, він здійснював пробіжку мостом, і під ногами стали хитатися плити.
"Пробігав учора через міст Метро, як з-під ніг буквально зникла земля. Шмат плити на мостовому тротуарі просто гуляє. Додаю відео та позначку місця на карті", - йдеться в публікації.
Також житель столиці закликав всіх бути обережними, проходячи по пішохідній частині знаменитого двоярусного моста, побудованого в 1965 році.
Попереджаємо, на відео звучить ненормативна лексика!
Відео: у Києві міст Метро мало не пішов з-під ніг перехожого
Нагадаємо, що київський міст Метро став першою у світі арочною спорудою з великими прогонами, спроектованому на сухих стиках. Максимальний проліт між опорами становить 116,97 м. Загальна довжина моста 682,64 м. Ширина верхнього метрояруса - 9,4 м. На нижніх бічних прогонах є автодорога шириною по 7 метрів у кожну сторону і пішохідні тротуари шириною 2,5 метра.
У січні 2019 року столична влада затвердила проект капітального ремонту автопроїздів мосту. Тривалість капітального ремонту була розрахована на 22 місяці.
Раніше повідомлялося, що буквально днями у Києві показали фото дуже "втомленого" Північного мосту.
Додамо, перед тим ми писали, що у Києві серйозно "втомився" один з головних мостів.