В Киеве показали электромобили украинского производства (фото)

В Киеве презентовали компактные электромобили от украинского производителя - ООО "Электропрайд". Были показаны две машины модели Konyk - пассажирское авто и грузовое, и электрический грузовик побольше - модель Volyk.

Что же касается модели Volyk, то она рассчитана на перевозку 1500 кг. Запас хода составляет 100 до 500 км. Длина такого авто - 3235 мм, ширина - 1380 мм и высота - 1528 мм.

Машину также можно укомплектовать термофургоном, контейнером или рефрижераторным кузовом. Цена электромобиля Konyk составляет 224 тысяч грн.

Пробег на одной зарядке может составлять от 100 до 350 км. Это зависит от варианта батареи. Полная зарядка занимает 6-12 часов. При этом от станций быстрой зарядки можно зарядится всего за 1-2,5 часа.

Автомобили Konyk имеют небольшие габариты. Их длинна составляет 2288 мм, ширина - 1143 мм и высота - 1557 мм. Грузоподъемность составляет 250 кг, а максимальная скорость - 60 км/ч.

Напомним, появилась подробная инструкция, как оформить ДТП по европротоколу без присутствия полиции. Условием для этого является отсутствие травмированных или погибших в результате аварии, а также если полученные повреждения авто незначительные.

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