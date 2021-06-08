У Києві показали електромобілі українського виробництва (фото)

У Києві презентували компактні електромобілі від українського виробника - ТОВ "Електропрайд". Були показані дві машини моделі Konyk - пасажирське авто і вантажне, і електрична вантажівка трохи більше - модель Volyk.

Що ж стосується моделі Volyk, то вона розрахована на перевезення 1500 кг. Запас ходу складає 100 до 500 км. Довжина такого авто - 3235 мм, ширина - 1380 мм і висота - 1528 мм.

Машину також можна укомплектувати термофургоном, контейнером або рефрижераторним кузовом. Ціна електромобіля Konyk становить 224 тисяч грн.

Пробіг на одній зарядці може становити від 100 до 350 км. Це залежить від варіанту батареї. Повна зарядка займає 6-12 годин. При цьому від станцій швидкої зарядки можна зарядиться всього за 1-2,5 години.

Нагадаємо, з'явилася детальна інструкція, як оформити ДТП за європротоколом без присутності поліції. Умовою для цього є відсутність травмованих або загиблих в результаті аварії, а також якщо отримані пошкодження авто незначні.

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