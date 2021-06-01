В Киеве начали массово штрафовать водителей: как избежать наказания

В Киеве водители массово начали получать штрафы за неоплаченную услугу парковки автомобиля. Контроль за оплатой парковки ввели с 3 мая 2021 года и за первый месяц уже почти тысяча водителей получила штраф.

Как рассказали в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА на своей странице в Facebook , неоплаченная парковка тянет за собой довольно крупный штраф.

"Неоплаченная парковка – нарушение, которое тянет за собой штраф в 20-кратном размере от стоимости одного часа парковки. Оплатить за парковку можно с помощью мобильного приложения "Киев цифровой" и парковочных талонов – бумажных и электронных", - сказано в сообщении.

Также в Департаменте напомнили инструкцию, как можно купить парковочный талон с помощью приложения.

"Процедура покупки электронного талона на парковку проста и занимает минимум времени. Достаточно открыть на смартфоне мобильное приложение "Киев Цифровой", перейти в меню "Сервисы водителя" – "Парковочные абонементы" и оформить парковку. Оплата возможна с помощью Apple Pay, MasterPass или разовым платежом банковской картой", - говорится в объяснении.

Также водителям сообщили, что правила пользования электронными талонами такие же, как и бумажными – за одним парковочным абонементом закреплен только один автомобиль. Контроль за оплатой пользования площадками проводит инспекция по парковке. Инспекторы проверяют наличие абонемента по номеру авто онлайн.

Кроме того, с августа 2017 года оплата за услуги парковки осуществляется исключительно безналично. Требовать наличные за пользование муниципальными паркоместами никто не имеет право.

"Если водитель отдал деньги за парковку неизвестным особам, он все равно привлекается к административной ответственности в виде штрафа за неуплату пользования площадкой", - отметили в Департаменте.