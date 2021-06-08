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У Києві показали електромобілі українського виробництва (фото)

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Київ, Вівторок 08 червня 2021 18:14
У Києві показали електромобілі українського виробництва (фото) Колаж РБК-Україна: в Києві презентували електромобілі українського виробництва
Автор: Роман Мирончук

У Києві презентували компактні електромобілі від українського виробника - ТОВ "Електропрайд". Були показані дві машини моделі Konyk - пасажирське авто і вантажне, і електрична вантажівка трохи більше - модель Volyk.

Про це повідомляє Автоцентр.

У Києві показали електромобілі українського виробництва (фото)

Нові українські електромобілі (фото: autocentre.ua)

Автомобілі Konyk мають невеликі габарити. Їх довжина становить 2288 мм, ширина - 1143 мм і висота - 1557 мм. Вантажопідйомність становить 250 кг, а максимальна швидкість - 60 км/г.

У Києві показали електромобілі українського виробництва (фото)

Нові українські електромобілі (фото: autocentre.ua)

Пробіг на одній зарядці може становити від 100 до 350 км. Це залежить від варіанту батареї. Повна зарядка займає 6-12 годин. При цьому від станцій швидкої зарядки можна зарядиться всього за 1-2,5 години.

У Києві показали електромобілі українського виробництва (фото)

Нові українські електромобілі (фото: autocentre.ua)

Машину також можна укомплектувати термофургоном, контейнером або рефрижераторним кузовом. Ціна електромобіля Konyk становить 224 тисяч грн.

У Києві показали електромобілі українського виробництва (фото)

Нові українські електромобілі (фото: autocentre.ua)

Що ж стосується моделі Volyk, то вона розрахована на перевезення 1500 кг. Запас ходу складає 100 до 500 км. Довжина такого авто - 3235 мм, ширина - 1380 мм і висота - 1528 мм.

Нагадаємо, з'явилася детальна інструкція, як оформити ДТП за європротоколом без присутності поліції. Умовою для цього є відсутність травмованих або загиблих в результаті аварії, а також якщо отримані пошкодження авто незначні.

Ми також писали про те, що в Києві почали масово штрафувати водіїв. Йдеться про штрафи за неоплачену послугу парковки автомобіля.

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