В Киеве похоронили сына Соболева, который погиб от пули киллера

Трехлетнего сына депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева, который погиб от пули снайпера в самом центре Киева 1 декабря, похоронили во вторник, 3 декабря. Проститься с малышом пришли самые родные ему люди.

Сашенька Соболев стал жертвой шальной пули, которую киллер выпустил в автомобиль его отца. Мальчик получил смертельное ранение в голову и скончался на месте. Обоих подозреваемых в страшном преступлении уже задержали и объявили подозрение. С ними проводят следственные действия, но как сообщают в полиции – свою вину они так и не признали.

Снайпер Андрей Лаврега из Черкасс пошел на войну добровольцем, когда ему было всего 18 лет, хотя на учения он начал ездить еще раньше. Смелый, целеустремленный, дисциплинированный, отличный боец и один из лучших снайперов – так о нем отзываются командиры и сослуживцы. Что толкнуло на такой страшный поступок – неизвестно. За свою отвагу он даже получил награду "За мужество" из рук Петра Порошенко.

В Киеве похоронили сына депутата Вячеслава Соболева, который погиб от пули киллера

Его напарник, Алексей Семенов из Одесской области, 18-летний побратим Лавреги. Они вместе служили в батальоне "Аратта" УДА. Полгода назад вернулся домой с фронта. Командир Семенова предположил, что парни могли открыть огонь по Соболеву, так как им могли сообщить, что он финансирует "ДНР/ЛНР".

"С войны ушел со словами, что наелся, больше не может. Сказал, что у него отношения с девушкой из-под Одессы. И после этого ним контакта не было, 6 месяцев не общались. Возможно деньги (мотив поступка), возможно сказали, что финансирует "ЛНР/ДНР" – думаю, этого было бы достаточно, чтоб они начали стрелять", - рассказала "Червень".

По предварительной версии следствия, в машину депутата Киевского облсовета и бизнесмена Вячеслава Соболева стреляли из дома напротив ресторана, который принадлежит Соболеву и в котором ужинала его семья. А когда вышли, сели в машину – прогремел выстрел. Пуля пробила водительское стекло, но Соболева не зацепила. Она попала в его трехлетнего сына. Мальчик умер в машине скорой помощи.

Подозреваемым грозит за такое преступление пожизненное заключение.