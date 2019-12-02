Убийство сына Соболева в Киеве: появилась информация о матери мальчика

Убийство сына Соболева (Коллаж РБК-Украина)

В сети рассказали подробности о происхождении жены Соболева

Полиция задержала подозреваемых в покушении на Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его сын - трехлетний малыш Саша. Как сообщил ранее министр МВД Арсен Аваков, подозреваемых в убийстве ребенка задержали. Ими оказались двое граждан 1999 и 2009 года рождения.

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Мать погибшего мальчика и жена депутата и бизнесмена Вячеслава Соболева Инна родилась в Винницкой области, то есть у мальчика винницкие корни. Об этом сообщает издание "33 канал". Супруга Соболева родилась в селе Збараж Козятинского района. Ее дедушка свое время был председателем райсовета, бабушка возглавляет агрохозяйство. В селе об этой семье соседи отзываются положительно и все односельчане выражают искренние соболезнования.

Покойный Саша Соболев (фото из соцсетей)

Как мы ранее сообщали, полиция задержала подозреваемых в покушении на Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его сын - трехлетний Саша. Предполагаемый стрелок целился из окна хостела, расположенного на ул. Тарасовская. Установлено, что указанный номер арендовался на имя Стрельникова Олега Владимировича, 03.10.1998 года рождения