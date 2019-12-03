У Києві поховали сина Соболєва, який загинув від кулі кілера

Трирічного сина депутата Київоблради В'ячеслава Соболєва, який загинув від кулі снайпера в самому центрі Києва 1 грудня, поховали у вівторок, 3 грудня. Попрощатися з малюком прийшли найрідніші йому люди.

Сашко Соболєв став жертвою очманілої кулі, яку кілер випустив у автомобіль його батька. Хлопчик отримав смертельне поранення в голову і помер на місці. Обох підозрюваних у страшному злочині вже затримали і оголосили підозру. З ними проводять слідчі дії, але, як повідомляють в поліції – свою провину вони так і не визнали.

Снайпер Андрій Лаврега з Черкас пішов на війну добровольцем, коли йому було всього 18 років, хоча на навчання він почав їздити ще раніше. Сміливий, цілеспрямований, дисциплінований, відмінний боєць і один з кращих снайперів – так про нього відгукуються командири і товариші по службі. Що штовхнуло на такий страшний вчинок – невідомо. За свою відвагу він навіть отримав нагороду "За мужність" з рук Петра Порошенка.

У Києві поховали сина депутата В'ячеслава Соболєва, який загинув від кулі кілера

Його напарник, Євген Семенов з Одеської області, 18-річний побратим Лавреги. Вони разом служили в батальйоні "Аратта" УДА. Півроку тому повернувся додому з фронту. Командир Семенова припустив, що хлопці могли відкрити вогонь по Соболєву, так як їм могли повідомити, що він фінансує "ДНР/ЛНР".

"З війни пішов зі словами, що наївся, більше не може. Сказав, що у нього стосунки з дівчиною з-під Одеси. І після цього ним контакту не було, 6 місяців не спілкувалися. Можливо гроші (мотив вчинку), можливо сказали, що фінансує "ЛНР/ДНР" – думаю, цього було б достатньо, щоб вони почали стріляти", - розповіла "Червень".

За попередньою версією слідства, в машину депутата Київської облради і бізнесмена В'ячеслава Соболєва стріляли з будинку навпроти ресторану, який належить Соболєву і в якому вечеряла його сім'я. А коли вийшли, сіли в машину – прогримів постріл. Куля пробила водійське скло, але Соболєва не зачепила. Вона потрапила в його трирічного сина. Хлопчик помер у машині швидкої допомоги.

Підозрюваним загрожує за такий злочин довічне ув'язнення.