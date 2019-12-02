Убийство трехлетнего сына депутата в Киеве: новые детали трагедии (видео, фото)

В Киеве убили сына Вячеслава Соболева (коллаж: РБК-Украина)

В центре Киева расстреляли Range Rover, в котором была семья депутата Вячеслава Соболева

В центре Киева в воскресенье, 1 декабря, киллер на Lexus обстрелял автомобиль Range Rover. Целью убийцы был водитель авто - бизнесмен и депутат Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" Вячеслав Соболев. Но пуля попала в трехлетнего сына политика и бизнесмена, который находился на заднем сидении внедорожника.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской около 17:00 неподалеку от ресторана "Марио", владельцем которого является Соболев. Полиция объявила план "Сирена" для поимки злоумышленника.

В Киеве убили трехлетнего сына Вячеслава Соболева (фото: kiev.informator.ua)

По словам матери маленького Саши Соболева, которая также была в автомобиле, мальчику снесло полголовы. Медики оказались бессильны, ребенок умер в скорой.

В Киеве убили трехлетнего ребенка (видео: YouTube/ТСН)

Что известно о Вячеславе Соболеве

Соболев родился 1972 года в Енакиево Донецкой области. В 1997 году он открыл магазин "Обжора" в Донецке, позже торговая марка стала сетью, которая и сейчас работает на территории Л/ДНР. В 2007-м Соболев продал "Обжору".

В период с 2005 по 2006-й был заместителем Донецкого городского главы. С 2010 по 2011 был замглавы НАК "Нафтогаз", но вскоре после прихода к власти Януковича написал заявление по собственному желанию.

Вячеслав Соболев (фото: facebook.com/vyacheslav.sobolev)

А 2015 стал депутатом Киевского облсовета от БПП, является членом комитета по вопросам бюджета и финансов.

В 2016 по подозрению в пособничестве террористам был арестован бухгалтер "Обжоры". В СМИ сообщалось, что Соболев по-прежнему является владельцем продуктовой сети, но позже эта информация была опровергнута.

Стоит отметить, что Range Rover 2013 года выпуска, который обстрелял киллер, не принадлежит Соболеву. Депутат арендует авто у "ДонУкрПроектНИИ", который фигурирует в уголовном деле по пособничеству террористам.

Семья Вячеслава Соболева

Нынешняя супруга депутата, Инна, является его третьей избранницей. В браке у пары родилось пятеро детей - трехлетний Саша был младшим.

Вячеслав Соболев с супругой и сыном (фото: facebook.com/vyacheslav.sobolev)

Интересным фактом является то, что предыдущей супругой Соболева была Светлана Шпигель, дочь российского продюсера, политика и бизнесмена Бориса Шпигеля. Некогда Светлана состояла в браке с Николаем Басковым.

Вячеслав Соболев с экс-супругой Светланой Шпигель и ее отцом (фото: соцсети)

Погибший мальчик был крестником Ирины Билык. Об этом певица сама написала в соцсетях.

"Убит маленький ребеночек, чудесный малыш, крестной которого я являюсь", - сообщила Билык после трагедии.

Саша Соболев был крестником Ирины Билык (скрин: facebook.com/ira.bi)

Саша Соболев (фото: facebook.com/vyacheslav.sobolev)

Кто и за что мог желать смерти бизнесмену

По информации "Страны", у Соболева давний конфликт с экс-судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым, также уроженцем Донеччины. У них якобы идут многолетние судебные разборки из-за недвижимости.

Ныне Емельянов находится за границей и является фигурантом ряда уголовных дел, связанных с махинациями и похищением человека. Кроме того, ему предъявляют то, что он скупал недвижимость в ДНР, финансируя террористов.

В 2016 году, Емельянов якобы угрожал Соболеву и его семье физической расправой. Депутату подбросили записку и лазерную указку, намекая на прицел оружия.

В 2016 году Соболеву угрожали (фото: соцсети)