В Киеве похитители с молотком и гранатой готовили нападение на помощницу депутата (видео)

В Киеве хотели выкрасть помощницу депутата (Фото: коллаж РБК-Украина)

Похитители хотели требовать за свою жертву 500 тысяч долларов

Полиция задержала злоумышленников, которые намеревались похитить человека - помощницу депутата. Об этом 5 декабря передали в управлении коммуникации Нацполиции.

Операцию по задержанию провели 4 декабря в Киеве сотрудники Главного следственного управления, Департамента уголовного розыска при участии бойцов КОРД под процессуальным руководством ГПУ.

У преступников изъяли молоток, нож, два шприца с веществом, похожим на наркотическое, и боевую гранату.

В Киеве хотели выкрасть помощницу депутата (Фото: npu.gov.ua)

Задержанные - двое ранее судимых жителей разных областей Украины, в возрасте 31 и 47 лет.

Было открыто уголовного производство по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (покушение на вымогательство) УК.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Преступники хотели выкрасть женщину с целью выкупа в полмиллиона долларов. Они тщательно спланировали операцию, изучили территорию вблизи места работы своей жертвы, ее график и даже подготовили место для дальнейшего содержания после похищения.

В Киеве хотели выкрасть помощницу депутата (Фото: npu.gov.ua)

Отмечается, что информацию о подготовке преступления полиция получила в ноябре.

Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрению в совершении преступления.

Если вину подозреваемых докажут, то им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

В полиции не уточнилили, помощницу какого депутата собирались похитить преступники.

Видео: В Киеве хотели выкрасть помощницу депутата