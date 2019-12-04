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В машине ехали дети: жена Соболева рассказала, как погиб ее сын (видео)

STYLERПроисшествия    04.12.2019 - 14:13
В машине ехали дети: жена Соболева рассказала, как погиб ее сын (видео)
Убийство сына Соболева в Киеве (коллаж: РБК-Укр)

Жена Вячеслава Соболева рассказала о последних минутах жизни сына

Вячеслав Соболев с женой вышли к журналистам после суда, который избрал меру пресечения подозреваемым в покушении на депутата и убийстве их трехлетнего сына Саши в Киеве, 1 декабря.

Депутат Киевского областного совета рассказал, что в авто кроме маленького Саши был еще один ребенок. Соболев сказал, что, если взялись стрелять, надо было стрелять в него, а не в его детей.

"Мы с двумя детьми сели в салон. Это ж дети", - говорит депутат.

Супруга депутата Инна рассказала о том, что произошло в тот трагический день. Они вышли из ресторана и сели в авто. Маленький Саша нес в руках свой рисунок. Кроме Саши в тот страшный день с ними была 10-летняя дочь.

В машине ехали дети: жена Соболева рассказала, как погиб ее сын (видео)

Вячеслав Соболев с женой Инной в суде (фото: kiev.informator.ua)

Мальчик спросил: "Мама, а куда мы дальше едем?".

Семья собиралась поехать за будкой для собаки, которую недавно подобрали на улице.

"Мы поедем собаке будку купим, чтоб она не замерзла", - говорит мама Саши.

Я услышала выстрел и закричала мужу давить на газ, но, когда обернулась, увидела, что у моего ребенка нет полголовы.

"Его мозги я собирала своими руками", - сказала мама и начала плакать.

Суд обирає запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві 3-річного сина Соболєва

Шевченківський суд Києва обирає запобіжні заходи двом підозрюваним у замаху на депутата столичної облради В’ячеслава Соболєва, які вбили його 3-річного сина.

Опубліковано ТСН Середа, 4 грудня 2019 р.

Покушение на Соболева и убийство его сына (видео: facebook.com/tsn.ua)

Напомним, в покушении на Вячеслава Соболева и убийстве его сына подозревают двух бывших добровольцев из УДА 19-летнего Андрея Лаврегу и 18-летнего Евгения Семенова. Суд избрал меру пресечения Лавреге, который, по данным следствия, совершил смертельный выстрел.

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