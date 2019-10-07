В Киевской области задержали полицейского, организовавшего преступную группу

Фото: изъятое оружие (npu.gov.ua)

Лидера группы задержали с вещественными доказательствами

В Киевской области задержали старшего лейтенанта полиции, который организовал преступную группу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как сообщается, под руководством сотрудника полиции, группа воров проникала в частные дома в населенных пунктах Киевской области, выносила ценности и оружие, а затем сбывала краденое.

По информации пресс-службы, лидером оказался 28-летний оперуполномоченный Киево-Святошинского отдела полиции Киевской области. Используя служебное положение, полицейский сплотил вокруг себя ранее судимых лиц. Хорошо владея оперативной обстановкой, полицейский лично подбирал домовладения жителей области, готовил подробный план и орудие преступления. Преступники передвигались на собственном автомобиле полицейского, и совершали несколько краж за ночь.

Об объект нападения воры были хорошо информированы, а попадая в дома, выносили все имеющиеся ценности. Так в селе Шпитьки, Киево-Святошинского района, из жилища злоумышленники похитили 4 единицы зарегистрированного огнестрельного оружия, более тысячи патронов к нему, 16,5 тысяч долларов и 2 тысячи евро, дорогое стрелковое и тактическое снаряжение. В одном из домов в селе Хотов сообщники похитили 6,5 тысяч евро, 2 тысячи долларов, большое количество ювелирных украшений, дорогие часы, кожаные изделия, оружие, документы и ключи от автомобилей.

Лидер преступной группы был задержан после очередной кражи. Во время обысков изъят ряд вещественных доказательств: золотые украшения, оружие, меховые и кожаные изделия, орудия преступления и спецсредства. Старшего лейтенанта полиции - организатора преступной группы задержали и поместили в СИЗО.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, 2 октября полицейский устроил драку в Полтаве. Его подозревают в нанесении тяжелых телесных повреждений.

Также, как сообщалось, в Броварах сотрудник полиции охраны вьехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили травмы.