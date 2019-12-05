У Києві викрадачі з молотком і гранатою готували напад на помічницю депутата (відео)

Викрадачі хотіли вимагати за свою жертву 500 тисяч доларів
Поліція затримала зловмисників, які мали намір викрасти людину - помічницю депутата. Про це 5 грудня передали в управлінні комунікації Нацполіції.
Операцію із затримання провели 4 грудня в Києві співробітники Головного слідчого управління, Департаменту карного розшуку за участю бійців КОРД під процесуальним керівництвом ГПУ.
У злочинців вилучили молоток, ніж, два шприца з речовиною, схожою на наркотичну, та бойову гранату.
У Києві хотіли викрасти помічницю депутата (Фото: npu.gov.ua)
Затримані - двоє раніше судимі жителі різних областей України, віком 31 та 47 років.
Було відкрито кримінального провадження за ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (замах на вимагання) КК.
В даний час проводяться слідчі дії.
Злочинці хотіли викрасти жінку з метою викупу у півмільйона доларів. Вони ретельно спланували операцію, вивчили територію поблизу місця роботи своєї жертви, її графік і навіть підготували місце для подальшого утримання після викрадення.
У Києві хотіли викрасти помічницю депутата (Фото: npu.gov.ua)
Зазначається, що інформацію про підготовку злочину поліція отримала в листопаді.
Зловмисники затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм підозрою у вчиненні злочину.
Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожує від 5 до 10 років в'язниці.
У поліції не уточнилили, помічницю якого депутата збиралися викрасти злочинці.
Відео: У Києві хотіли викрасти помічницю депутата