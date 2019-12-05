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У Києві викрадачі з молотком і гранатою готували напад на помічницю депутата (відео)

STYLERПодії    05.12.2019 - 15:46
У Києві викрадачі з молотком і гранатою готували напад на помічницю депутата (відео)
У Києві хотіли викрасти помічницю депутата (Фото: колаж РБК-Україна)

Викрадачі хотіли вимагати за свою жертву 500 тисяч доларів

Поліція затримала зловмисників, які мали намір викрасти людину - помічницю депутата. Про це 5 грудня передали в управлінні комунікації Нацполіції.

Операцію із затримання провели 4 грудня в Києві співробітники Головного слідчого управління, Департаменту карного розшуку за участю бійців КОРД під процесуальним керівництвом ГПУ.

У злочинців вилучили молоток, ніж, два шприца з речовиною, схожою на наркотичну, та бойову гранату.

У Києві хотіли викрасти помічницю депутата (Фото: npu.gov.ua)

Затримані - двоє раніше судимі жителі різних областей України, віком 31 та 47 років.

Було відкрито кримінального провадження за ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (замах на вимагання) КК.

В даний час проводяться слідчі дії.

Злочинці хотіли викрасти жінку з метою викупу у півмільйона доларів. Вони ретельно спланували операцію, вивчили територію поблизу місця роботи своєї жертви, її графік і навіть підготували місце для подальшого утримання після викрадення.

У Києві викрадачі з молотком і гранатою готували напад на помічницю депутата (відео)

У Києві хотіли викрасти помічницю депутата (Фото: npu.gov.ua)

Зазначається, що інформацію про підготовку злочину поліція отримала в листопаді.

Зловмисники затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм підозрою у вчиненні злочину.

Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожує від 5 до 10 років в'язниці.

У поліції не уточнилили, помічницю якого депутата збиралися викрасти злочинці.

Відео: У Києві хотіли викрасти помічницю депутата

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