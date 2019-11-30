В Николаеве военный пытался угнать авто с чужой женой: все детали

Похищение авто (коллаж РБК-Украина)

42-летний военный решил похитить чужое авто после того, как у ранее похищенной машины закончилось горючее

В Николаеве военный пытался угнать автомобиль с чужой женой. Инцидент произошел в пятницу, 29 ноября. Злоумышленник заскочил в машину, в салоне которой уже сидела супруга владельца авто, и начал уезжать. Теперь горе-похитителю грозит до пяти лет лишения свободы. Детали инцидента рассказали в пресс-службе полиции Николаевской области.

Как сообщили правоохранители, горе-похититель решил обмануть водителя и украсть его автомобиль. Владелец Mercedes сообщил правоохранителям, что, когда он находился возле своего транспортного средства, к нему подошел незнакомец и попросил помочь завести с буксира его Chevrolet Niva. Мужчина согласился и пошел к авто, а потом заметил, что в это время незнакомец не пошел с ним, а уже сел в его Mercedes и заводит его.

В машине была супруга пострадавшего, которая начала выталкивать злоумышленника с сиденья водителя, однако автомобиль уже начал движение. Владелец иномарки успел остановить автомобиль: он вскочил за руль, и резко дернув за ручник, остановил Mercedes. После этого заявитель вытащил из него незнакомца, который быстро скрылся с места происшествия, оставив Chevrolet Niva, на которой передвигался.

Сотрудники полиции после получения сообщения о преступлении начали розыск преступника, и уже через несколько часов задержали его. Выяснилось, что похитителем является неоднократно судимый 42-летний военнослужащий, который утром незаконно завладел служебным автомобилем Chevrolet Niva, а когда в нем кончилось горючее, решил похитить Mercedes.

По данному факту полицейские начали уголовное производство и задержали мужчину. Ему грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.