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В Киеве похитили ребенка: объявлен план "Перехват"

STYLERЖизнь    10.12.2019 - 16:02
В Киеве похитили ребенка: объявлен план "Перехват"
В Киеве похитили ребенка (фото: РБК-Украина)

В самом центре Киева похитили девочку, полиция разыскивает машину, на которой ее увезли

В Киеве похитили ребенка. Это произошло на главной улице столицы - Крещатике. Маленькую девочку увезли в неизвестном направлении. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что ребенку 12 лет, подростка увезли на Volkswagen Multivan черного цвета.

Похищение произошло возле школы №53. В полиции сообщили предварительные номера автомобиля: АА2838ТО. Полиция ввела в Киеве операцию "Перехват", сейчас правоохранительные органы разыскивают автомобиль и пытаются его задержать.

Как сообщает издание "Информатор", машина двигалась по направлению к Оболони.

В Киеве похитили ребенка: объявлен план &quot;Перехват&quot;

Примерно так выглядит автомобиль, на котором увезли девочку

Как ранее сообщалось, сотрудники Национальной полиции в Киеве предотвратили похищение помощницы народного депутата Украины, за которую планировали затребовать выкуп в размере 500 тыс. долларов.

Также мы писали о том, что в Киеве пропала девушка Владислава Кирсанова, которая еще 17 ноября ночью села в такси в Деснянском районе, но домой так и не доехала. Телефон девушки отключен, дома она не появлялась и на связь не выходит.

Кстати, подозреваемый в краже 48-летний львовянин сбежал из помещения Лычаковского отдела полиции, завладев табельным оружием одного из полицейских

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