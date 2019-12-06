Во Львове подозреваемый украл у полицейского пистолет и сбежал из участка

Иллюстративное фото (facebook.com/lvivpolice)

Для задержания беглеца была введена полицейская операция

Подозреваемый в краже 48-летний львовянин сбежал из помещения Лычаковского отдела полиции, завладев табельным оружием одного из полицейских. Как передает РБК-Украина об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции в Львовской области.

Беглец захватил электронный ключ от входной двери помещения отдела. Для розыска и задержания злоумышленника на территории Львова и области была введена полицейская операция.

"Оперативники установили место пребывания беглеца и задержали его. Оружие и электронный ключ у злоумышленника изъяты", - отметили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по фактам незаконного обращения с оружием (ч.1 ст.263 УК), похищение огнестрельного оружия (ч.1 ст.262 УК) и похищения документов и штампов (ч.3 ст.357 УК).

"Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, - от трех до семи лет лишения свободы", - резюмировали в полиции.

Напомним, 1 декабря во Львове двое подростков обстреляли окна жилого дома. Выстрелы были произведены из незавершенного строительства, расположенного напротив, на соседней улице Княгини Ольги. "Стрелками" оказались двое парней в возрасте 14 и 15 лет. У младшего парня полиция также изъяла газовый баллончик "Терен 4".