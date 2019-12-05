В Киеве пытались похитить помощницу нардепа

Працівники Нацполіції попередили викрадення жінки - помічника народного депутата України Зловмисників, які чітко спланували її викрадення з метою вимагання викупу у розмірі 500 тисяч доларів США, затримали. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії. Досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти ретельно готувалися до злочину: вивчили територію поблизу місця роботи потерпілої, її графік і навіть підготували місце для подальшого утримання після викрадення. Зловмисників затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри у вчиненні злочину. Відповідно до санкції статей, їм загрожує від 5-ти до 10-ти років позбавлення волі. #поліція #новини #безпека Оксана Блищик Maryana Reva Головне Слідче Управління Національної Поліції України Департамент карного розшуку Національної поліції України Департамент "Корпус оперативно-раптової дії" Національної поліції України РБК-Украина УНН. Українські Національні Новини Interfax-Ukraine BBC News Ukrainian Факти ICTV Радіо Свобода Громадське ТВ Телеканал "Прямий" Українська правда