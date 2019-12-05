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В Киеве пытались похитить помощницу нардепа

Новости » Общество     05.12.2019 - 15:37
В Киеве пытались похитить помощницу нардепа
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Злоумышленники планировали похищение с ноября месяца

Сотрудники Национальной полиции в Киеве предотвратили похищение помощницы одного из народных депутатов Украины, за которую планировали затребовать выкуп в размере 500 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что 4 декабря правоохранители задержали при попытке похищения двоих исполнителей, а также организатора. Злоумышленники планировали похищение с ноября месяца.

"Досудебным расследованием установлено, что фигуранты тщательно готовились к преступлению: изучили территорию вблизи места работы потерпевшего, ее график и даже подготовлено для дальнейшего содержания после похищения. Задержанными оказались жители разных областей от 31 до 47 лет", - сообщили в полиции.

На данный момент решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении преступления. Согласно санкции статьи, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Працівники Нацполіції попередили викрадення жінки - помічника народного депутата України

Працівники Нацполіції попередили викрадення жінки - помічника народного депутата України Зловмисників, які чітко спланували її викрадення з метою вимагання викупу у розмірі 500 тисяч доларів США, затримали. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії. Досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти ретельно готувалися до злочину: вивчили територію поблизу місця роботи потерпілої, її графік і навіть підготували місце для подальшого утримання після викрадення. Зловмисників затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри у вчиненні злочину. Відповідно до санкції статей, їм загрожує від 5-ти до 10-ти років позбавлення волі. #поліція #новини #безпека Оксана Блищик Maryana Reva Головне Слідче Управління Національної Поліції України Департамент карного розшуку Національної поліції України Департамент "Корпус оперативно-раптової дії" Національної поліції України РБК-Украина УНН. Українські Національні Новини Interfax-Ukraine BBC News Ukrainian Факти ICTV Радіо Свобода Громадське ТВ Телеканал "Прямий" Українська правда

Опубліковано Національна поліція України Четвер, 5 грудня 2019 р.

Ранее РБК-Украина писало, что 1 декабря в Киеве обстреляли автомобиль депутата местного областного совета Вячеслава Соболева. Инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. В результате происшествия погиб трехлетний ребенок.

Позже полиции удалось задержать двоих подозреваемых в убийстве сына Соболева. Шевченковский районный суд города Киева арестовал подозреваемых без права на залог.

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