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У Києві викрали дитину: оголошено план "Перехват"

STYLERЖиття    10.12.2019 - 16:02
У Києві викрали дитину: оголошено план "Перехват"
У Києві викрали дитину (фото: РБК-Україна)

У самому центрі Києва викрали дівчинку, поліція розшукує машину, на якій її вивезли

У Києві викрали дитину. Це відбулося на головній вулиці столиці - Хрещатику. Маленьку дівчинку відвезли в невідомому напрямку. Про це пишуть ЗМІ, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

Відзначається, що дитині 12 років, підлітка відвезли на Volkswagen Multivan чорного кольору.

Викрадення відбулося біля школи №53. У поліції повідомили попередні номери автомобіля: АА2838ТО. Поліція ввела в Києві операцію "Перехват", зараз правоохоронні органи розшукують автомобіль і намагаються його затримати.

Як повідомляє видання "Інформатор", машина рухалася у напрямку до Оболоні.

У Києві викрали дитину: оголошено план &quot;Перехват&quot;

Приблизно так виглядає автомобіль, на якому відвезли дівчинку

Як раніше повідомлялося, співробітники Національної поліції у Києві запобігли викраденню помічниці народного депутата України, за яку планували вимагати викуп у розмірі 500 тис. доларів.

Також ми писали про те, що в Києві пропала дівчина Владислава Кірсанова, яка ще 17 листопада вночі сіла у таксі в Деснянському районі, але додому так і не доїхала.

До речі, підозрюваний у крадіжці 48-річний львів’янин втік з приміщення Личаківського відділу поліції, заволодівши табельною зброєю одного із поліцейських.

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