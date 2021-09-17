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В Киеве подростков застали за опасным занятием: фото шокировало сеть

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в жилом массиве Борщаговка на здании многоэтажки заметили подростков, которые сидели на краю крыши.

Фото опубликовали в Telegram- канале "Киев Сейчас".

Так, инцидент произошел сегодня днем, 17 сентября, на улице Леся Курбаса 4.

На фото видно, что примерно 5 подростков 11-13 лет сидели на краю крыши дома.

"Может кто узнает своих детей 11-13 лет, которые не нашли ничего лучшего, как сидеть на краю 9-ти этажки", - говорится под заметкой.

Пока неизвестно, что подростки там делали, и как закончились подобные "развлечения".

Подростки вылезли на край крыши многоэтажки (фото: t.me/kyiv_n)

В комментариях пользователи поражены поступком молодежи и пишут, что подобные "игры" ничем хорошим не заканчиваются.

Ранее мы сообщали, что под Днепром погиб подросток, который вдохнул газа из баллона. В частности, смертельный трюк произошел на чужом огороде. Подростки заранее готовились к так называемому "эксперименту".

Кроме того, 14-летняя девочка специально купила в магазине баллончик для заправки зажигалок. Однако, сейчас этот товар с полки магазина убрали.

Также мы писали, что в Киеве взрослый мужчина обматерил в очереди девушку-подростка. Мужчина не на шутку разошелся, когда девушка-подросток купила без очереди на кассе защитную маску.

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