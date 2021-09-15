Под Днепром погиб подросток, вдохнувший газа из баллона: детали трагической смерти

Под Днепром подросток надышался газом из баллона и умер за считанные минуты. Медики уже не смогли ничем помочь ребенку.

В сюжете ТСН рассказали об ужасных деталях жуткого происшествия в городе Першотравенске.

Продажа газовых баллонов запрещена

Смертельный трюк произошел на чужом огороде. Подростки заранее готовились к так называемому "эксперименту". 14-летняя девочка специально купила в магазине баллончик для заправки зажигалок. Сейчас этот товар с полки магазина убрали. Естественно, для 15-летнего студента первого курса Украинско-Американского лицея Николая такой трюк закончился смертельно.

Отметим, что продажа несовершеннолетним газовых баллонов запрещена законом.

"Существуют правила торговли непродовольственными товарами. Продажа химических веществ, а также взрывоопасных, огнеопасных не может осуществляться несовершеннолетним", - рассказала юрист Анна Попкова.

Как рассказала продавец магазина, она поверила детям и продала злополучный баллон. Дети сказали, что им уже есть 16 лет и им нужен этот товар для съемки ролика.

Мальчик хотел поразить друзей

Родные до сих пор не могут поверить в случившееся. Николай из хорошей семьи, проблем с законом у него никогда не было.

"Это хороший парень, но вел себя он довольно дерзко, возможно, пытался таким образом как-то продемонстрировать свои способности", - сообщила пресс-секретарь полиции Анна Старчевская.

В лицее его вспоминают, как видного и хорошего парня.

"Обычный парень, но такой видный. Он пытался выделиться. Но никаких пороков мы не замечали. Он следил за собой, он пытался активно участвовать", - вспоминает директор лицея Людмила Казимирова.

К сожалению, подростка не вернуть, но такие случаи должны стать уроком для тех несовершеннолетних, которые попытаются повторить такие неудачные трюки.