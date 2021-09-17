У Києві підлітків застали за небезпечним заняттям: фото шокувало мережу

Так, інцидент стався сьогодні вдень, 17 вересня, на вулиці Леся Курбаса 4.

На фото видно, що приблизно 5 підлітків 11-13 років сиділи на краю даху будинку.

"Може хтось дізнається своїх дітей 11-13 років, які не знайшли нічого кращого, як сидіти на краю 9-ти поверхівки", - йдеться під дописом.

Нараз невідомо, що підлітки там робили, та як закінчилися подібні "розваги".

Підлітки вилізли на край даху багатоповерхівки (фото: t.me/kyiv_n)

У коментарях користувачі вражені від вчинку молоді та пишуть, що подібні "ігри" нічим хорошим не закінчуються.