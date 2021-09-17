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У Києві підлітків застали за небезпечним заняттям: фото шокувало мережу

Автор: Тетяна Самарук

У Києві в житловому масиві Борщагівка на будівлі багатоповерхівки помітили підлітків, які сиділи на краю даху.

Фото опублікували в Telegram-каналі "Киев Сейчас".

Так, інцидент стався сьогодні вдень, 17 вересня, на вулиці Леся Курбаса 4.

На фото видно, що приблизно 5 підлітків 11-13 років сиділи на краю даху будинку.

"Може хтось дізнається своїх дітей 11-13 років, які не знайшли нічого кращого, як сидіти на краю 9-ти поверхівки", - йдеться під дописом.

Нараз невідомо, що підлітки там робили, та як закінчилися подібні "розваги".

Підлітки вилізли на край даху багатоповерхівки (фото: t.me/kyiv_n)

У коментарях користувачі вражені від вчинку молоді та пишуть, що подібні "ігри" нічим хорошим не закінчуються.

Раніше ми повідомляли, що під Дніпром загинув підліток, який вдихнув газу з балона. Зокрема, смертельний трюк стався на чужому городі. Підлітки заздалегідь готувалися до так званого "експерименту".

Окрім того, 14-річна дівчинка спеціально купила в магазині балончик для заправки запальничок. Однак, зараз цей товар з полиці магазину прибрали.

Також ми писали, що у Києві дорослий чоловік обматюкав у черзі дівчину-підлітка. Чоловік не на жарт розійшовся, коли дівчинка-підліток купила без черги на касі захисну маску.

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