В Киеве взрослый мужчина обматерил в очереди девушку-подростка: я детей умножу на ноль!

В Киеве в одном из супермаркетов взрослый мужчина отличился грубым поведением и неадекватностью.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киева Оперативного.

Отмечается, что горожанин не на шутку разошелся, когда девочка-подросток купила без очереди на кассе защитную маску. Все происходило в магазине на Миропольской.

"Что это за бык такой, решивший самоутвердиться за счет девочки-подростка? Очевидцы говорят, что так он себя начал вести, когда девочка попросила без очереди купить маску", - сказано под видео.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

В комментариях пользователи отметили, что это просто "герой в маминых штанах".