В Киеве планируют построить новый микрорайон: что известно (карта)

Согласно проекту, новый жилой микрорайон появится на заброшенной территории бывшего тепличного хозяйства, в районе улицы Юрия Кондратюка на Минском массиве.

"В этом проекте ДПТ мы показали, как видим развитие этой территории - на место руин должны прийти жилые кварталы, садики, школа, стадион, спортивные площадки, а еще в здесь должен появиться новый благоустроенный парк", - объяснила Збаратская.

Что предполагает план:

По ее словам, в детальном плане территории предусмотрено:

строительство детских садов,

общеобразовательной школы со стадионом и классами профессионального образования на 1500 учеников,

комплекса социально-бытового обслуживания населения, амбулатории семейных врачей,

обустройство парка площадью 31,67 га,

строительство новой транспортной развязки,

строительство инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения и канализации.

Не все довольны таким ДПТ Минского массива

Такой план не устраивает некоторых местных активистов, которые призывают депутатов Киевсовета не принимать документ. При этом Збаратская утверждает, что развитие территории в границах ДПТ полностью соответствует проекту Генерального плана, и "Комплексной программе реализации градостроительной политики на 2019-2020 годы".

"Наш ДПТ выполнен в строгом соответствии требованиям государственных строительных норм. Все принятые проектные решения и параметры предложенной перспективной застройки нами проверены десятки раз, кроме того, процедура разработки предусматривает общественные слушания и согласование со множеством различных служб города и государственных органов", - отметила она.

В Киеве планируют построить новый жилой микрорайон в районе улицы Юрия Кондратюка в Минском массиве (фото: скрин google.com/maps)