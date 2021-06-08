У Києві планують побудувати новий мікрорайон: що відомо (карта)

Згідно з проектом, новий житловий мікрорайон з'явиться на покинутій території колишнього тепличного господарства, в районі вулиці Юрія Кондратюка на Мінському масиві.

"У цьому проекті ДПТ ми показали, як бачимо розвиток цієї території - на місце руїн повинні прийти житлові квартали, садочки, школа, стадіон, спортивні майданчики, а ще в тут повинен з'явитися новий упорядкований парк", - пояснила Збаратська.

Що передбачає план:

За її словами, в детальному плані території передбачено:

будівництво дитячих садків,

загальноосвітньої школи зі стадіоном та класами професійної освіти на 1500 учнів,

комплексу соціально-побутового обслуговування населення, амбулаторії сімейних лікарів,

облаштування парку площею 31,67 га,

будівництво нової транспортної розв'язки,

будівництво інженерних мереж водопостачання, електропостачання та каналізації.

Не всі задоволені таким ДПТ Мінського масиву

Такий план не влаштовує деяких місцевих активістів, які закликають депутатів Київради не приймати документ. При цьому Збаратська стверджує, що розвиток території в межах ДПТ повністю відповідає проекту Генерального плану, і "комплексній програмі реалізації містобудівної політики на 2019-2020 роки".

"Наш ДПТ виконаний у суворій відповідності вимогам Державних будівельних норм. Всі прийняті проектні рішення і параметри запропонованої перспективної забудови нами перевірені десятки разів, крім того, процедура розробки передбачає громадські слухання та узгодження з безліччю різних служб міста і державних органів", - зазначила вона.

У Києві планують побудувати новий житловий мікрорайон в районі вулиці Юрія Кондратюка в Мінському масиві (фото: скрін google.com/maps)