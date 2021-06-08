У Києві планують побудувати новий мікрорайон: що відомо (карта)

У Києві планують облаштування нового житлового мікрорайону на Мінському масиві в Оболонському районі. Проект рішення щодо відповідного детального плану території (ДПТ) вже підтримала в березні комісія Київради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, і тепер документ мають затвердити на сесії Ради загальним голосуванням.
Про це розповіла розробник ДПТ Мінського масиву, архітектор Олена Збаратська в інтерв'ю "Апострофу".
Згідно з проектом, новий житловий мікрорайон з'явиться на покинутій території колишнього тепличного господарства, в районі вулиці Юрія Кондратюка на Мінському масиві.
"У цьому проекті ДПТ ми показали, як бачимо розвиток цієї території - на місце руїн повинні прийти житлові квартали, садочки, школа, стадіон, спортивні майданчики, а ще в тут повинен з'явитися новий упорядкований парк", - пояснила Збаратська.
За її словами, в детальному плані території передбачено:
Такий план не влаштовує деяких місцевих активістів, які закликають депутатів Київради не приймати документ. При цьому Збаратська стверджує, що розвиток території в межах ДПТ повністю відповідає проекту Генерального плану, і "комплексній програмі реалізації містобудівної політики на 2019-2020 роки".
"Наш ДПТ виконаний у суворій відповідності вимогам Державних будівельних норм. Всі прийняті проектні рішення і параметри запропонованої перспективної забудови нами перевірені десятки разів, крім того, процедура розробки передбачає громадські слухання та узгодження з безліччю різних служб міста і державних органів", - зазначила вона.
У Києві планують побудувати новий житловий мікрорайон в районі вулиці Юрія Кондратюка в Мінському масиві (фото: скрін google.com/maps)
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