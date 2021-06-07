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Раде рекомендуют увеличить территорию трех украинских городов

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Украина, Понедельник 07 июня 2021 12:54
Раде рекомендуют увеличить территорию трех украинских городов Фото: Рада может увеличить территорию трех украинских городов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине могут увеличить территорию трех городов. Верховной раде рекомендуют одобрить соответствующие проекты постановлений №5487, №5489 и №5491.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Соответствующую рекомендацию дал комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, региональной политики и градостроительства.

Территорию города Миргород Полтавской области хотят увеличить на 1398,91 гектара земель и утвердить его территорию общей площадью 4265,05 гектара земель; города Ильинцы Винницкой области - на 2326 гектаров земель и утвердить территорию общей площадью 3106 гектаров земель.

Границы города Сосновка Львовской области планируют увеличить на 102,5924 гектара земель и утвердить его территорию общей площадью 300,5924 гектара земель.

"Заслушав информацию подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления, выяснив позицию членов комитета, комитет принял вывод рекомендовать Верховной раде принять проекты постановлений в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, Кабинет министров одобрил соответствующие постановления в начале мая.

В интервью РБК-Украина министр Кабмина Олег Немчинов отмечал, что новое районирование Украины в рамках реформы децентрализации могут пересмотреть. Не исключалось, что это будет сделано в этом году.

Напомним, новое районирование оспаривают в Конституционном суде.

Летом прошлого года ВР приняла за основу и в целом постановление Кабинета министров о новом районировании. Ожидается, что существующие 490 районов ликвидируют, вместо них создадут 136 районов.

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