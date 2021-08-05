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В Киеве пенсионерка бросала с 8 этажа в играющих во дворе детей утюг и посуду (видео)

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Киев, Четверг 05 августа 2021 19:57
В Киеве пенсионерка бросала с 8 этажа в играющих во дворе детей утюг и посуду (видео) Коллаж РБК-Украина: в Киеве пенсионерка брослала в детей по дворе посуду
Автор: Владимир Костырин

В Киеве пожилая женщина бросала с балкона на 8-м этаже высотки посуду в детей во дворе, которые играли под окнами. Инцидент произошел в жилмассиве Теремки.

Об этом 5 августа передает "Киев сейчас" в Telegram-канале.

По словам очевидцев, пенсионерка начала забрасывать ребят всякими предметами, которые могут сильно травмировать или даже убить, еще со вчерашнего дня, и продолжила "бомбежку" сегодня.

В частности, в среду бабушка кинула в играющих детей утюг, а теперь принялась за метание кухонной посуды.

Также жители многоэтажки рассказали, что теперь еще пенсионерка начала топить водой своих соседей снизу - на 7-м этаже.

Возмущенные люди обратились в полицию, и на место прибыли правоохранители для выяснения ситуации.

Видео: в Киеве пенсионерка с 8 этажа бросала в детей во дворе утюг и посуду

Ранее сообщалось, что весной киевлянин выбросил из окна многоэтажки пол квартиры, и после инцидента соседи ошарашили подробностями.

Также мы писали о том, что перед этим в Киеве выбросили диван из окна, и он повис на дереве.

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