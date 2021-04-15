Киевлянин выбросил из окна многоэтажки пол квартиры: соседи ошарашили подробностями (фото)

В Киеве мужчина выбросил горы старых вещей из окна своей квартиры в многоэтажке прямо на улицу. Инцидент произошел этой ночью на Борщаговке.

Таким образом, во двор с седьмого этажа дома по адресу Тулузы, 3, летела раковина, микроволновка, двери, посуда, вазоны, тележку, полочки и многое другое.

Отмечается, что мужчина около 35 лет, который затеял "генеральную уборку" и выбросил "пол квартиры", даже пытался скинуть холодильник, но он просто не пролез через окно и стал застревать.

В сети опубликовали фото новообразованной мусорки прямо под жилым домом.

Как рассказала соседка, ранее мужчина работал в охранной фирме, после удара по голове у него начались психические отклонения.

Киевлянин выбросил из окна "пол квартиры" прямо во двор (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В сети в комментариях сосед этого мужчины ошарашил уточнением, что экс-охранник выбрасывал хлам тихо, поэтому даже не слышал, как летели на землю вещи.

"Я сосед его и спокойно спал. А он спокоен когда трезв... я живу ниже этажом возле той кухни. Главное, что он не кричал, а просто выбрасывал ненужные вещи", - написал пользователь Facebook с ником "Саша Киев".

В то же время Лиза Мазанко - также соседка этого мужчины - указывает в комментах, что на самом деле "весь дом на ушах был". Также она признает, что жить с таким соседом действительно страшно, однако "мы не можем повлиять на ситуацию".

Многие возмущаются, что этот инцидент мог закончиться трагедией, ведь на улице в это время могли проходить люди.