У Києві пенсіонерка кидала з 8 поверху праску і посуд в дітей, які грали у дворі (відео)
У Києві літня жінка кидала з балкона на 8-му поверсі висотки посуд у дітей у дворі, які гралися під вікнами. Інцидент стався в житловому масиві Теремки.
Про це 5 серпня передає "Київ зараз" у Telegram-каналі.
За словами очевидців, пенсіонерка почала закидати хлопців всякими предметами, які можуть сильно травмувати або навіть вбити, ще з учорашнього дня, і продовжила "бомбардування" сьогодні.
Зокрема, в середу бабуся кинула в граючих дітей праску, а тепер взялася за метання кухонного посуду.
Також мешканці багатоповерхівки розповіли, що тепер ще пенсіонерка почала топити водою своїх сусідів знизу - на 7-му поверсі.
Обурені люди звернулися в поліцію, і на місце прибули правоохоронці для з'ясування ситуації.
Відео: у Києві пенсіонерка з 8 поверху кидала в дітей у дворі праску і посуд
Раніше повідомлялося, що навесні киянин викинув з вікна багатоповерхівки пів квартири, і після інциденту сусіди ошелешили подробицями.
Також ми писали про те, що перед цим у Києві викинули диван з вікна, і він повис на дереві.