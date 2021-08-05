ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві пенсіонерка кидала з 8 поверху праску і посуд в дітей, які грали у дворі (відео)

Новость на русском →
Київ, Четвер 05 серпня 2021 19:57
У Києві пенсіонерка кидала з 8 поверху праску і посуд в дітей, які грали у дворі (відео) Колаж РБК-Україна: у Києві пенсіонерка кидала у дітей по дворі посуд
Автор: Володимир Костирін

У Києві літня жінка кидала з балкона на 8-му поверсі висотки посуд у дітей у дворі, які гралися під вікнами. Інцидент стався в житловому масиві Теремки.

Про це 5 серпня передає "Київ зараз" у Telegram-каналі.

За словами очевидців, пенсіонерка почала закидати хлопців всякими предметами, які можуть сильно травмувати або навіть вбити, ще з учорашнього дня, і продовжила "бомбардування" сьогодні.

Зокрема, в середу бабуся кинула в граючих дітей праску, а тепер взялася за метання кухонного посуду.

Також мешканці багатоповерхівки розповіли, що тепер ще пенсіонерка почала топити водою своїх сусідів знизу - на 7-му поверсі.

Обурені люди звернулися в поліцію, і на місце прибули правоохоронці для з'ясування ситуації.

Відео: у Києві пенсіонерка з 8 поверху кидала в дітей у дворі праску і посуд

Раніше повідомлялося, що навесні киянин викинув з вікна багатоповерхівки пів квартири, і після інциденту сусіди ошелешили подробицями.

Також ми писали про те, що перед цим у Києві викинули диван з вікна, і він повис на дереві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ полиция пенсионерка
LITE
Швидке схуднення: топ-5 причин, чому не варто цього робити
Швидке схуднення: топ-5 причин, чому не варто цього робити