У Києві пенсіонерка кидала з 8 поверху праску і посуд в дітей, які грали у дворі (відео)

У Києві літня жінка кидала з балкона на 8-му поверсі висотки посуд у дітей у дворі, які гралися під вікнами. Інцидент стався в житловому масиві Теремки.

Про це 5 серпня передає " Київ зараз " у Telegram-каналі.

За словами очевидців, пенсіонерка почала закидати хлопців всякими предметами, які можуть сильно травмувати або навіть вбити, ще з учорашнього дня, і продовжила "бомбардування" сьогодні.

Зокрема, в середу бабуся кинула в граючих дітей праску, а тепер взялася за метання кухонного посуду.

Також мешканці багатоповерхівки розповіли, що тепер ще пенсіонерка почала топити водою своїх сусідів знизу - на 7-му поверсі.

Обурені люди звернулися в поліцію, і на місце прибули правоохоронці для з'ясування ситуації.

Відео: у Києві пенсіонерка з 8 поверху кидала в дітей у дворі праску і посуд