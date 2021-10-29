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В Киеве пассажир без маски хотел убежать от контролеров, но что-то пошло не так (фото)

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Киев, Пятница 29 октября 2021 18:05
В Киеве пассажир без маски хотел убежать от контролеров, но что-то пошло не так (фото) Пассажир троллейбуса не заплатил за проезд и пытался убежать (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в троллейбусе парень хотел убежать от контролеров, но не заметил, что двери закрываются, и ему зажало руку дверью. Отмечается, что пассажир не оплатил проезд и находился без защитной маски.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Так, инцидент произошел в троллейбусе №42.

"Парень так убегал от контролеров (потому что был без маски и не оплатил проезд), что не заметил, как зажал руку дверью. Ну, теперь не убежит", - говорится в сообщении.

На фото видно, что у парня дверью была зажата левая рука с пакетом, которая оказалась снаружи троллейбуса.

Также неизвестно, выписали ли штраф "зайцу".

В Киеве пассажир без маски хотел убежать от контролеров, но что-то пошло не так (фото)В Киеве пассажир без маски хотел убежать от контролеров, но что-то пошло не так (фото)В Киеве пассажир троллейбуса хотел сбежать из транспорта, но не получилось (t.me/KyivOperativ)

В комментариях пользователи отреагировали на инцидент.

  • Ну зажало руку, но по виду ему безразлично;
  • Глядя на фото, то ему весело;
  • Его сам троллейбус наказал;
  • Неужели так трудно заплатить и одеть маску. А нет лучше быть хитрым и "популярным" на всю страну.

Ранее мы сообщали, что в Киеве горожан возмутило поведение водителя автобуса, который во время движения смотрел видео и громко слушал музыку.

Также мы писали, что в Киеве водитель автобуса обматерил ветерана АТО и выгонял его из транспорта.

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