В Киеве пассажир без маски хотел убежать от контролеров, но что-то пошло не так (фото)

В Киеве в троллейбусе парень хотел убежать от контролеров, но не заметил, что двери закрываются, и ему зажало руку дверью. Отмечается, что пассажир не оплатил проезд и находился без защитной маски.

Об этом сообщили в Telegram -канале "Киев Оперативный".

Так, инцидент произошел в троллейбусе №42.

"Парень так убегал от контролеров (потому что был без маски и не оплатил проезд), что не заметил, как зажал руку дверью. Ну, теперь не убежит", - говорится в сообщении.

На фото видно, что у парня дверью была зажата левая рука с пакетом, которая оказалась снаружи троллейбуса.

Также неизвестно, выписали ли штраф "зайцу".

В Киеве пассажир троллейбуса хотел сбежать из транспорта, но не получилось (t.me/KyivOperativ)

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