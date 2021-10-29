В Киеве пассажир без маски хотел убежать от контролеров, но что-то пошло не так (фото)
В Киеве в троллейбусе парень хотел убежать от контролеров, но не заметил, что двери закрываются, и ему зажало руку дверью. Отмечается, что пассажир не оплатил проезд и находился без защитной маски.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".
Так, инцидент произошел в троллейбусе №42.
"Парень так убегал от контролеров (потому что был без маски и не оплатил проезд), что не заметил, как зажал руку дверью. Ну, теперь не убежит", - говорится в сообщении.
На фото видно, что у парня дверью была зажата левая рука с пакетом, которая оказалась снаружи троллейбуса.
Также неизвестно, выписали ли штраф "зайцу".
В Киеве пассажир троллейбуса хотел сбежать из транспорта, но не получилось (t.me/KyivOperativ)
В комментариях пользователи отреагировали на инцидент.
- Ну зажало руку, но по виду ему безразлично;
- Глядя на фото, то ему весело;
- Его сам троллейбус наказал;
- Неужели так трудно заплатить и одеть маску. А нет лучше быть хитрым и "популярным" на всю страну.
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