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У Києві пасажир без маски хотів втекти від контролерів, але щось пішло не так (фото)

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Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 18:05
У Києві пасажир без маски хотів втекти від контролерів, але щось пішло не так (фото) Пасажир тролейбуса не заплатив за проїзд та намагався втекти (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в тролейбусі хлопець хотів втекти від контролерів, але не помітив, що двері зачиняються, і йому затиснуло руку дверима. Зазначається, що пасажир не оплатив проїзд та знаходився без захисної маски.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Так, інцидент стався в тролейбусі №42.

"Хлопець так тікав від контролерів (бо був без маски й не оплатив проїзд), що не помітив, як затиснув руку дверима. Ну, тепер не втече", – йдеться в повідомленні.

На фото видно, що в хлопця дверима було затиснуто ліву руку з пакетом, яка опинилася ззовні тролейбуса.

Також невідомо, чи виписали штраф "зайцю".

У Києві пасажир без маски хотів втекти від контролерів, але щось пішло не так (фото)У Києві пасажир без маски хотів втекти від контролерів, але щось пішло не так (фото)У Києві пасажир тролейбуса хотів втекти з транспорту, але не вийшло (t.me/KyivOperativ)

У коментарях користувачі відреагували на інцидент.

  • Ну затиснуло руку, але по вигляду обличчя йому байдуже;
  • Дивлячись на фото, то йому весело;
  • Його сам тролейбус покарав;
  • Невже так важко заплатити та одягнути маску. А ні краще бути хитрим та "популярним" на всю країну.

Раніше ми повідомляли, що у Києві містян обурила поведінка водія автобуса, який під час руху дивився відео та голосно слухав музику.

Також ми писали, що у Києві водій автобуса обматюкав ветерана АТО і виганяв його з транспорту.

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