В Киеве парень спас девушку из ледяной воды: героем себя не считает

В четверг, 25 марта, на службу спасения 101 поступило сообщение, что по адресу улица Приречная, 27а человек провалился под лед. По указанному адресу немедленно выехали спасатели 25-й Государственной пожарноспасательной части.

Однако до приезда спасателей, пострадавшую уже вытащили из ледяной воды. Рядом оказался мужчина, который бросился на помощь девушка, которая ушла под лед.

"Мужчину не испугала холодная вода, поэтому он без колебаний полез в воду. Нам, к сожалению, не удалось пообщаться с героем, ведь он сразу сказал, что героическим свой поступок не считает. Мы только знаем, что зовут героя Тарас Чухлиб", - сообщили спасатели.

Пострадавшая девушка обошлась без существенных травм. Ее с признаками переохлаждения передали медикам и сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Спасатели призвали украинцев не выходить на лед, так как это опасно для жизни.

"Мы в который раз обращаемся к гражданам с просьбой не выходить на лед! Последствия такого безответственного отношения к собственному здоровью и жизни могут быть трагическими!" – отметили в ГСЧС.

В Киеве парень спас девушку, которая провалилась под лед