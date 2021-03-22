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В Киеве мужчина спас ребенка с помощью удочки: лед начинал трещать

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 13:13
В Киеве мужчина спас ребенка с помощью удочки: лед начинал трещать В Киеве мужчина спас ребенка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве мужчина совершил героический поступок. Он спас ребенка на льдине, которого унесло от берега на приличное расстояние.

Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Мальчика унесло на 20 метров от берега на льдине. Лед под ним начал трещать, а глубина реки в том месте составляла около 10-15 метров.

Мужчины, которые заметили ребенка на льдине, придумали, как его спасти. Они бросили мальчику шнур спиннинга, за который тот и ухватился. Тогда рыбак и смог подтянуть ребенка на льду к берегу.

Операция по спасению удалась с первого раза.

На странице в соцсети не отметили, где именно это произошло, но в комментариях мужчину назвали героем, а родителей ребенка опозорили.

В Киеве мужчина спас ребенка с помощью спиннинга

Как мы ранее писали, студент вступил в "группы смерти", чтобы спасать подростков от суицидов.

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