В Киеве мужчина спас ребенка с помощью удочки: лед начинал трещать

В Киеве мужчина совершил героический поступок. Он спас ребенка на льдине, которого унесло от берега на приличное расстояние.

Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Мальчика унесло на 20 метров от берега на льдине. Лед под ним начал трещать, а глубина реки в том месте составляла около 10-15 метров.

Мужчины, которые заметили ребенка на льдине, придумали, как его спасти. Они бросили мальчику шнур спиннинга, за который тот и ухватился. Тогда рыбак и смог подтянуть ребенка на льду к берегу.

Операция по спасению удалась с первого раза.

На странице в соцсети не отметили, где именно это произошло, но в комментариях мужчину назвали героем, а родителей ребенка опозорили.

В Киеве мужчина спас ребенка с помощью спиннинга