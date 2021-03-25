ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Харьковом школьник провалился под лед и утонул, пытаясь спасти собаку

Новина українською → Харьковская область, Четверг 25 марта 2021 12:10
Под Харьковом школьник провалился под лед и утонул, пытаясь спасти собаку Иллюстративное фото: под Харьковом утонул мальчик (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Под Харьковом школьник провалился под лед в местном пруду, когда пытался спасти собаку. В результате инцидента подросток утонул.

Об этом передает издание "Харків Times".

Трагедия произошла в селе Кучеровка Купянского района 24 марта около десяти утра.

Как рассказали очевидцы, ученик 9 класса поспешил за собакой, которая выбежала на лед - мальчик решил спасти животное, но лед не выдержал и он оказался в воде. К сожалению, подростка вытащить из пруда живым не удалось.

Тело 15-летнего мальчика сотрудники областной коммунальной аварийно - спасательной службы подняли из воды в тот же день уже около 17:30.

Спасатели предостерегают от выхода на лед водоемов из-за оттепели

Как подчеркивают в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, несмотря на то, что в Украине до сих пор удерживается холодная погода и ожидаемое весеннее тепло еще не пришло в страну, днем температурный показатель достигает выше нуля, поэтому на части водоемов уже сошел лед.

"Однако реки и пруды, которые еще покрыты льдом, тонким и коварным, привлекают рыбаков и детей до сих пор", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали украинцев быть осторожными и не выходить на лед водоемов, не испытывать свое везение, ведь от этого зависит ваша жизнь и здоровье.

Ранее сообщалось, что в Днепре "копы" вытащили из ледяной воды четырех людей, и в сети показали видео спасения.

Также мы писали о том, что в Киеве патрульный вытащил из ледяного озера ребенка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Харьков подросток инцидент утопление
LITE
25 марта: какой сегодня праздник, главные приметы, у кого именины
25 марта: какой сегодня праздник, главные приметы, у кого именины