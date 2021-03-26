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У Києві хлопець врятував дівчину з крижаної води: героєм себе не вважає

Автор: Анна Шиканова

У Києві чоловік врятував дівчину, яка провалилася під лід. Інцидент стався в районі вулиці Прирічної в Оболонському районі столиці.

Деталі розповіли на сторінці ДСНС в соціальній мережі Facebook.

У четвер, 25 березня, на службу порятунку 101 надійшло повідомлення, що за адресою вулиця Прирічна, 27а людина провалилася під кригу. За вказаною адресою негайно виїхали рятувальники 25-ї Державної пожежо-рятувальної частини.

Проте до приїзду рятувальників, постраждалу вже витягли з крижаної води. Поруч опинився чоловік, який кинувся на допомогу дівчині, яка пішла під лід.

"Чоловіка не злякала холодна вода, тому він без вагань поліз у воду. Нам, на жаль, не вдалося поспілкуватися з героєм, адже він відразу сказав, що свій вчинок героїчним не вважає. Ми знаємо тільки, що звуть героя Тарас Чухліб", - повідомили рятувальники.

Постраждала дівчина обійшлася без суттєвих травм. Її з ознаками переохолодження передали медикам і зараз її життю нічого не загрожує.

Рятувальники закликали українців не виходити на лід, оскільки це небезпечно для життя.

"Ми вкотре звертаємося до громадян з проханням не виходити на лід! Наслідки такого безвідповідального ставлення до власного здоров'я та життя можуть бути трагічними!" – відзначили в ДСНС.

У Києві хлопець врятував дівчину, яка провалилася під лід

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові школяр поліз на лід, щоб врятувати собаку і загинув.

А також розповідали про те, що у Києві чоловік врятував дитину на крижині за допомогою вудки.

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