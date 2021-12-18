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У Києві на озеро прилетіли чорні лебеді (відео)

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Київ, Субота 18 грудня 2021 14:35
У Києві на озеро прилетіли чорні лебеді (відео) У Києві на озері помітили чорних лебедів (скрін з відео)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві на озеро Вирлиця прилетіли чорні лебеді. Водойма розташована в Дарницькому районі столиці біля метро "Харківська".

Відео у Facebook розмістив Іван Кічера.

На ролику видно кілька десятків чорних лебедів. Зокрема, птахи хлюпалися в озері.

Як пише "Сьогодні", доглядач притулку для лебедів у Межигір'ї Сергій Григор'єв вважає, що поява чорних лебедів на озері у грудні – аномальне явище. Також він зазначив, що ці птахи зовсім з іншого клімату та регіону. До того ж такі розводять як екзотичні та утримують в парках чи зоопарках.

"Думаю, що лебедям вчасно не обрізали крила і вони відлетіли. Такі птахи повинні жити у комфортніших умовах. Вони виводяться у неволі та вже не вважаються дикими. Є великий ризик обмороження лап, якщо чорний лебідь у мороз буде на відкритій водоймі. Також їм необхідний корм", – сказав Григор'єв.

Окрім того, експерт зазначив, що вони прилетіли до Києва з Європи, але фахівець більш схильний до версії, що птахи відлетіли з якогось маєтку в столиці.

"Я вважаю, що їх треба відловити. Вони можуть не пережити сильні морози. Ми із задоволенням приймемо птахів до себе у притулок. У нас зараз понад 50 лебедів, з яких частина хворі та з травмами. Лебедів до нас привозять майже щодня з усієї Київської області. Ми їм дамо все необхідне", – каже Сергій Григор'єв.

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