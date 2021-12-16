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В Карпатах зафиксировали загадочного жителя леса: живет в дуплах и выходит ночью (фото)

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Карпаты, Четверг 16 декабря 2021 18:04
В Карпатах зафиксировали загадочного жителя леса: живет в дуплах и выходит ночью (фото) В Карпатах заметили лесного кота (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Национальном природном парке "Сколевские Бескиды" фотоловушки зафиксировали самого загадочного жителя карпатских лесов дикого кота. Отмечается, что животное осторожное и выходит из убежища только ночью.

Об этом говорится в сообщении НПП "Сколевские Бескиды".

Так, кот занесен в Красную книгу Украины. Внешность животного напоминает обычную серую домашнюю киску, но он вдвое больше.

В частности, у кота есть характерные особенности, а именно: короткий хвост с несколькими кольцевыми темными полосами и притупленным черным кончиком. Также на концах ушей хорошо выражены кисточки и черные полоски. А вот глаза у кота обычно очень светлые.

Кроме того, селится кот в дуплах старых деревьев и в пещерках скал. Ест животное в основном мышей, птиц и пресмыкающихся.

В Карпатах зафиксировали загадочного жителя леса: живет в дуплах и выходит ночью (фото)В Карпатах заметили лесного кота (facebook.com/skolebeskydy)

В природе дикий кот имеет много врагов. Это - рысь и крупные хищные птицы. А потому животное очень осторожное и выходит на охоту только ночью.

"В парке кот распространен практически на всей территории, где есть старые и перестойные леса на высотах 400-1000 м. Численность кота здесь с каждым годом растет. Кот лесной не приручается человеком, а, соответственно, и не размножается в неволе", - говорится в сообщении.

В Карпатах зафиксировали загадочного жителя леса: живет в дуплах и выходит ночью (фото)В Карпатах зафиксировали загадочного жителя леса: живет в дуплах и выходит ночью (фото)В Карпатах зафиксировали загадочного жителя леса: живет в дуплах и выходит ночью (фото)В Карпатах заметили лесного кота (facebook.com/skolebeskydy)

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье возле жилых домов заметили волка.

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