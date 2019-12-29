Деревянные подпорки нового Шулявского моста озадачили сеть (фото)

Шулявский мост (скрин: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Шулявский мост помпезно открыли накануне Нового года

Шулявский мост торжественно открыли в Киеве в субботу, 28 декабря после 10 месяцев ремонта. Мэр Киева Виталий Кличко в костюме Деда Мороза проехался по путепроводу на квадроцикле, а в Facebook заявил, что он уменьшит транспортную нагрузку на дорогах Киева, а эксплуатироваться будет многие годы.

На следующий же день в сети появились снимки, сделанные под мостом, на которых видно, что опоры путепровода, который выдержал на себе вес восьми фур, укреплены обычными деревяннми досками.

Блогер Богдан Тицкий пишет, что такое "инженерное решение" на каждой из опор путепровода.

"Я сперва не поверил. Поэтому поехал проверить. Это фото новооткрытого Шулявского моста. И так под всеми опорами. Строительство моста обошлось чуть больше миллиарда гривен..." - пишет Тицкий.

Опоры Шулявского моста (скрин: facebook.com/bogdan.tytskiy)

Многие пользователи возмутились досками на опорах, особенно учитвая миллиардную стоимость кострукции. Но некоторые пояснили, что "зрады" нет, просто рабочие не успели убрать подложки, положенные перед сваркой.

Наноматериалы, нанотехнологии, скоро пустим гиперлуп...

Виглядає звісно дещо кумедно, але ніякого "криміналу" там немає. Вище описали, посилання дали.

Это нанотехнология Кличко...

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"На момент испытаний мост уже стоял на постоянных опорах. Но при этом параллельно присутствовали и временные. Убирать их планируют в первых числах января, однако, такая отсрочка вызвана не необходимостью затвердения бетона в подферменниках, а всего лишь отсутствием необходимости убрать их сейчас", - пишет Павел Авдокушин.

Скрин комментариев (facebook.com/PavelAvdokushyn)