UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве отложили подорожание проезда в маршрутках: названа новая дата

Автор: Анна Шиканова

Подорожание проезда в маршрутках Киева отложили. Однако эта отсрочка ненадолго и уже со следующих выходных цена за проезд в некоторых направлениях может подняться.

Такое заявление сделал глава компании "Трансгрупп" Владимир Назаренко во время онлайн-конференции.

Глава компании, которая занимается пассажирскими автотранспортными перевозками, сообщил о новой дате повышения тарифов на проезд в маршрутках столицы – 2-3 апреля.

"Вопрос о подорожании на некоторых маршрутах города Киева не снят. Я думаю, что это подорожание произойдет в близлежащие выходные - где-то 2-3 апреля. Вопрос перенесения (подорожания проезда) в том, что власти города решили принять перевозчиков, сделать круглый стол и поговорить о проблемах именно перевозчиков в этот трудный период", - рассказал Назаренко.

Он отметил, что ослабление ограничений на перевозку пассажиров до 50% от общей вместимости повлияло на ситуацию, но вопрос подорожания это не снимает. По словам главы "Трансгрупп", проезд будет повышен на 1-2 гривны – зависит от маршрута. Это может снизить спрос на некоторые направления.

Но повышение тарифа поднимет выручку перевозчиков на 3-5% и это позволит покрыть стоимость топлива.

Кроме того, Назаренко не исключает, что тарифы на проезд могут еще раз поднять – до 12 гривен.

"Стоимость проезда должна быть не менее 12 гривен, но мы также понимаем платежеспособность населения, и на данный момент выбираем что-то среднее, чтобы и самим выжить, и чтобы люди не возмущались", - сказал глава "Трансгрупп".

Подорожание проезда в маршрутках Киева отложили

Напомним, ранее мы писали о том, что решили по поводу подорожания транспорта в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

А также рассказывали о том, что в метро Киева сделали важное заявление для пассажиров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины проездмаршруткарост цен
Читайте также
В Киеве не исключают рост цен на проезд в маршрутках: названо условие
В пригородных маршрутках Киева резко подорожал проезд: на каком направлении
Прогноз погоды