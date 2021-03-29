Метро Киева сделало важное заявление для пассажиров: правила проезда изменятся

Метро Киева сделало очень важное напоминание для пассажиров. Поездки на зеленых бесконтактных картах нужно использовать до 31 марта, иначе они "сгорят".

Об этом сообщили на странице в Facebook киевского метрополитена.

Дело в том, что с 1 апреля использование этих карточек прекращается. Их заменят Kyiv Smart Card.

Оплатить проезд в общественном транспорте можно будет с помощью:

• Kyiv Smart Card

• Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы

• мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard).

• разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Для того, чтобы воспользоваться электронным билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее и поездками со скидкой.



К слову, транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривны на каждой поездке.

Где можно купить Kyiv Smart Card

в кассах метрополитена;

в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена;

Пополнить Kyiv Smart Card можно:

• в приложении Киев Цифровой.

• в кассах метрополитена;

• в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена;

С 31 марта зеленая бесконтактная карточка в метро работать не будет